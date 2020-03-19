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على مدار 4 أيام.. محافظ الإسكندرية: غلق 905 مركزًا تعليميًا

الخميس 19/مارس/2020 - 07:20 م
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اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
دينا حسن-محمد رجب
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صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم غلق 905 مركز تعليمي وحضانة ومحلات ألعاب إلكترونية على مدار الأربعة أيام الماضية، مشيرًا أنه ستستمر حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات ومحلات الألعاب الإلكترونية وصالات الجيم وشن حملات مكثفة على المقاهي والكافيتريات لمنع التجمعات ومصادرة الشيشية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية. وإستكمالا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الشريف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية، قد قامت علي مدار أربعة أيام بغلق ٩٠٥ مقر مختلف على مستوي المحافظة متمثل في غلق عدد ٦٥٠ مركزا للدروس الخصوصية وحضانة، وغلق عدد ١٩٤ محلا للألعاب الإلكترونية (البلاي ستيشن)، وغلق عدد ٦١ صالة جيم. هذا بالإضافة إلى غلق عدد ٤٣ مقهي مخالفة بالإضافة إلى مصادرة عدد ألف و٩٣٢ شيشة وذلك من خلال حملات مكثفة علي مستوي أحياء المحافظة.

وأعلن محافظ الإسكندرية، عن غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساءً إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الأولى على أن تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية المولات التجارية، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.


ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه
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