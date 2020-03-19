خاص| بدرية طلبة راقصة في "البرنس" مع محمد رمضان

أعربت الفنانة بدرية طلبة، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "البرنس"، الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.



وكشفت بدرية طلبة لـ "الفجر الفني" عن شخصيتها في مسلسل "البرنس"، حيث إنها تجسد شخصية راقصة، مضيفة أن الدور مختلف وجديد عن ماقدمته من قبل.



وأشارت "بدرية" إلى أن دور "الراقصة" ليس كوميدي، ولو أن هناك بعض الكوميدية في الشخصية، فهي لا تتعدي ال 10% من مجمل الشخصية ككل.



يشار إلى أن مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، بدرية طلبة، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.







وفى سياق آخر، انتهت بدرية طلبة من تصوير دورها في مسلسل "فالنتينو"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل بطولة عادل إمام، رانيا محمود ياسين، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، وآخرون، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.