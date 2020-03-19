يوم 24 مارس.. البرلمان يحاور الحكومة حول الوضع الصحي بالبلاد

قرر أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب، إثر اجتماعهم اليوم الخميس 19 مارس 2020، إجراء حوار مع الحكومة حول الوضع الصحي بالبلاد.





وقد قرّر النواب عقد الجلسة، يوم الثلاثاء 24 مارس 2020، بداية من الساعة والتاسعة والنصف صباحا، حيث سيتضمن جدول أعمالها اجراء حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد في علاقة بالوضع الصحي، إضافة إلى إقرار تدابير استثنائية هادفة إلى ضمان استمرارية العمل بالجلسة العامة.



