Advertisements
Advertisements
Advertisements

القوى العاملة تخصص رقم لاستفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتسآب

الخميس 19/مارس/2020 - 06:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
خصصت وزارة القوى العاملة، رقم تليفون (01212201303 ) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتساب ، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية المواطنين.

وأكدت الوزارة إنه على من يرغب في تسجيل بياناته من العمالة غير المنتظمة، والغير مسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، عليه التسجيل من خلال الموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة www.manpower.gov.eg .

وتحذر الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة " الواتساب ".

ووجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوي العاملة بالمحافظات ، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل ، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

كما وافق الوزير علي صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلي الوفاة ، من وإلي العمل ، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية" ، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقري الأكثر احتياجا بوليصة التأمين علي الحياة "أمان.

وقال الوزير أن ذلك يأتي تحقيقا للعدالة الاجتماعية السلامة والأمان للعمالة غير المنظمة ومشاركة في الوزارة في تنفيذه مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".
Advertisements

أخبار تهمك

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ ساعة و 27 دقيقة

الصفعة الكبري.. ميسي يُقرر الرحيل ولاعب واحد قادر على إبقاءه داخل برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

إجراء عاجل من النيابة العامة لشخصين قاما بشرب "معقمات"

منذ ساعة

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

منذ حوالي 6 ساعات

بديل معلول على طاولة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ليس أوباميانج أو سترلينج.. ريال مدريد يتجه لضم صاروخ الدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب: نستخدم هذا الدواء لعلاج فيروس كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:37 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

05:42 م

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

إجراء عاجل من النيابة العامة لشخصين قاما بشرب "معقمات"

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status