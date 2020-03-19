"المركزي" يخفض الفائدة على القروض الصناعية والعقارية.. اعرف التفاصيل

قرر مجلس إدارة البنك المركزي تخفيض فائدة مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل و مبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي إلي 8 في المائة متناقصة بدلا من 10 في المائة متناقصة.





ويتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض الواردة بتلك المبادرات وذلك وفقا لأليه + 2% - 8%.





مع الإبقاء على بقية شروط المبادرات كما هي مع تعديل سعر العائد المطبق علي العملاء الذين سبق استفادتهم من تلك المبادرات وفقا للسعر الجديد.





والزم البنك المركزي البنوك باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار الذي جاء تماشيا مع قرارات لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم الثلاثاء الماضي.



