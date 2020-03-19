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"المركزي" يخفض الفائدة على القروض الصناعية والعقارية.. اعرف التفاصيل

الخميس 19/مارس/2020 - 06:09 م
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البنك المركزي
البنك المركزي
أحمد الشيخ
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قرر مجلس إدارة البنك المركزي تخفيض فائدة مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي  والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل و مبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي إلي 8 في المائة متناقصة بدلا من 10 في المائة متناقصة.

ويتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض الواردة بتلك المبادرات وذلك وفقا لأليه + 2% - 8%.

مع الإبقاء على  بقية شروط المبادرات كما هي مع تعديل سعر العائد المطبق علي العملاء الذين سبق استفادتهم من تلك المبادرات وفقا للسعر الجديد.

والزم البنك المركزي البنوك باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار الذي جاء تماشيا مع قرارات لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم الثلاثاء الماضي.

وبلغ إجمالي المبادرات التي اطلقها البنك المركزي لدعم الاقتصاد تتجاوز 600 مليار جنيه منها 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 في المائة و400 مليار جنيه لدعم بقية القطاعات المذكورة.
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الكلمات المفتاحية

مبادرات البنك المركزي قطاع السياحة دعم القطاع الصناعي دعم القطاع الخاص المنشأت الفندقية البنك المركزي

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