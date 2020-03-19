ترامب: نستخدم هذا الدواء لعلاج فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس على الموافقة على استخدام دواء ضد الملاريا لعلاج فيروس كورونا.





وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أكد ترامب أن المسؤولين الأمريكيين يبذلون جهودًا متواصلة للقضاء بشكل نهائي على فيروس كورونا المستجد.





كما شدد ترامب على أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تحقيق نجاح في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدًأ أن إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج اللقاح من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام فقط.





وأشار ترامب إلى أنه أصدر توجيهاته لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية بإزالة أية معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال ضد فيروس كورونا.





وكان ترامب قد أعلن أمس الأربعاء تفعيل قانون الدفاع الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تفشي "الفيروس الصيني" مثلما يطلق عليه الرئيس الأمريكي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه التسمية "ليست عنصرية.. لكن الفيروس جاء من الصين"، نافياً الاتهامات الصينية للولايات المتحدة بإطلاق هذا الفيروس، ووصفها بأنها ليس لها أي أساس من الصحة.

وشدد ترامب على أن سيتم استخدام كافة الموارد الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك موارد الجيش الأمريكي.



