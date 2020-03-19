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الرقابة الإدارية تضبط 78 ألف كمامة وقفاز ومطهر طبي بصيديات مخالفة في الإسكندرية (صور)

الخميس 19/مارس/2020 - 06:01 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، من ضبط 66382 قطعة من المستلزمات الطبية والمطهرات، و9000 ماسك طبيى، و4000 قفاز يدوى، وعدة أطنان من المطهرات المتنوعة والمنظفات الأخرى بمحافظة الإسكندرية.

ووردت معلومات الى هيئة الرقابة الإدارية بقيام البعض من راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة على حساب المواطنين، عن طريق حجب وإخفاء عبوات المطهرات الطبية والكمامات، وغيرها من المستلزمات بالبيع لهم.

تم تشكيل خمسة مجموعات لحملات مكبرة بالاشتراك والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، للتفتيش على تلك الصيدليات المخالفة واماكن تخزين المستلزمات والأدوية الواردة بشأنها المعلومات، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدة محاضر مخالفات لتلك الصيدليات والمخازن غير المرخصة، لقيامهم بحيازة سلع مجهولة المصدر ومجهولة البيانات التصنيعية، والتخزين والامتناع عن البيع للمنتجات، وقد تم ضبط عدد 66382 قطعة من المستلزمات الطبية والمطهرات، و9000 ماسك طبي، و4000 قفاز يدوى، وعدة أطنان من المطهرات المتنوعة والمنظفات الأخرى، وجارى احالة جميع المخالفين الى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية بفرض الرقابة الصارمة على أماكن بيع المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنين في ظل حاجتهم الماسة الحصول على بعض المطهرات والمستلزمات الطبية الوقائية، لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروسات المُعدية،
الرقابة الإدارية تضبط 78 ألف كمامة وقفاز ومطهر طبي بصيديات مخالفة في الإسكندرية (صور)
الرقابة الإدارية تضبط 78 ألف كمامة وقفاز ومطهر طبي بصيديات مخالفة في الإسكندرية (صور)
الرقابة الإدارية تضبط 78 ألف كمامة وقفاز ومطهر طبي بصيديات مخالفة في الإسكندرية (صور)
الرقابة الإدارية تضبط 78 ألف كمامة وقفاز ومطهر طبي بصيديات مخالفة في الإسكندرية (صور)
الرقابة الإدارية تضبط 78 ألف كمامة وقفاز ومطهر طبي بصيديات مخالفة في الإسكندرية (صور)
الرقابة الإدارية تضبط 78 ألف كمامة وقفاز ومطهر طبي بصيديات مخالفة في الإسكندرية (صور)
الرقابة الإدارية تضبط 78 ألف كمامة وقفاز ومطهر طبي بصيديات مخالفة في الإسكندرية (صور)
الرقابة الإدارية تضبط 78 ألف كمامة وقفاز ومطهر طبي بصيديات مخالفة في الإسكندرية (صور)
الرقابة الإدارية تضبط 78 ألف كمامة وقفاز ومطهر طبي بصيديات مخالفة في الإسكندرية (صور)
الرقابة الإدارية تضبط 78 ألف كمامة وقفاز ومطهر طبي بصيديات مخالفة في الإسكندرية (صور)
الرقابة الإدارية تضبط 78 ألف كمامة وقفاز ومطهر طبي بصيديات مخالفة في الإسكندرية (صور)
الرقابة الإدارية تضبط 78 ألف كمامة وقفاز ومطهر طبي بصيديات مخالفة في الإسكندرية (صور)
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