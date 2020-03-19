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'كورونا' محور لقاء قيس سعيد بالغنوشي والفخفاخ
الخميس 19/مارس/2020 - 05:42 م
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مروى الجلاصي
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إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 19 مارس 2020 بقصر قرطاج، كلا من رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ.
وتم خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات المتعلقة بفيروس 'كورونا'، والنظر في نجاعة الإجراءات التي تم اتخاذها ومدى التزام المواطنين بها، كما تم التطرق إلى كيفية تشديد الحرص لمنع العدوى ومزيد التوقي من انتشار هذا الفيروس الخطير.
ويذكر بأن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، كان قد أشرف ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع لجنة التنسيق الأمني، الذي خصّص جدول اعماله لتقديم عرض حول الاستعدادات والاحتياطات الامنية المتعلقة بمكافحة انتشار وباء 'كورونا' في تونس.
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