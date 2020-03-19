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في ذكري ميلادها.. تعرف على أبرز المعلومات عن الراقصة قطقوطة

الخميس 19/مارس/2020 - 05:37 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحل اليوم ذكري ميلاد الراقصة قطقوطة، قدمت العديد من الأعمال الفنية، ورغم ذلك لم يعرفها الكثيرون، إلا أنها استطاعت أن تكون علامة مميزة في تاريخ الرقص الشرقي أربعينات القرن الماضي.


وفي ذكري ميلادها يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن الراقصة قطقوطة:


_ولدت قطقوطة فى 19 مارس 1938، بمحافظة الإسكندرية.



_ بدأت حياتها الفنية وهى مازالت طفلة صغيرة من خلال مشاركتها في فيلم "ريا وسكينة"، مع الفنانة نجمة إبراهيم، والفيلم من بطولة سميرة أحمد، فريد شوقي، زوزو حمدي، شكري سرحان، أنور وجدي.


_اتجهت إلى الرقص الشرقي وساندتها خالتها الراقصة ريري في بداية مشوارها، لتصبح من أشهر الراقصات الشرقيات بالإسكندرية.


_شاركت في العديد بالرقصات الشرقية في الأفلام مثل "شاطيء الحب، الراقصة، بين القصرين، حبك نار، دعني الدموع"، وغيرها من الأفلام.

_اعتزالت الفن عام 1972 بعد تقديمها فيلم امتثال.
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قطقوطة

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