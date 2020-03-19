Advertisements
Advertisements
Advertisements

"كورونا وسد النهضة".. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي والمستشارة الألمانية

الخميس 19/مارس/2020 - 05:21 م
Advertisements
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الله الميهي
Advertisements
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأكد "السيسي"، تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معرباً عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.

ومن جانبها، أعربت المستشارة ميركل، عن تقديرها للموقف المصري الداعم لألمانيا في هذه الظروف، مما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية علي ضوء نتائج مؤتمر برلين.

وكما تم التباحث حول آخر تطورات ملف سد النهضة في إطار ما توصلت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا سد النهضة انجيلا ميركل المستشارة الالمانية السيسي

أخبار تهمك

ما تفعلوه أخطر من كورونا.. استشاري أمراض جلدية يحذر المواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 6 ساعات

"الداخلية" توجه ضربة لمروجي الشائعات بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

كبار الدوري الإنجليزي يتنافسون على ضم نجم برشلونة في الصيف

منذ نصف ساعة

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

منذ حوالي 4 ساعات

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 18 ساعة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ ساعتين و 43 دقيقة

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بالتواريخ.. قمم جمعت "السيسي وميركل".. وتعزيز التعاون يتصدر

"السيسي": شراكتنا مع ألمانيا متميزة وتشهد تطورا كبيرا

بحث سبل مواجهة التحديات الراهنة.. أبرز رسائل المؤتمر الصحفي بين السيسي وميركل

رئيس اقتصادية الحركة الوطنية: كلمة السيسي في مؤتمر ميونيخ للأمن قوية ومباشرة

"السيسي" لـ"ميركل": مصر تدعم مكافحة الإرهاب بليبيا.. وتحترم خيارات الشعب السوداني

رئيس "المصريين": زيارة السيسي لألمانيا تكتسب زخمًا كبيرًا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

01:12 م

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status