وزير الشباب يثمن الدور المجتمعي للرياضيين لمواجهة كورونا



ووجه وزير الشباب والرياضة، بضرورة المتابعة المستمرة من قبل لجنة العمليات المركزية بالوزارة لإدارة الأزمة، مشددًا على الالتزام بالتعليمات حفاظًا على الصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية العاملين.



وأوضحت الوزارة في بيان لها القيام بتوعية العاملين بها بالطرق الوقائية من مخاطر الأوبئة وكيفية انتشارها وتجنبها، ونشر وتوزيع منشورات التوعية الصحية عن فيروس كورونا وكيفية الحفاظ على أنفسهم من العدوي.





وأكدت الوزارة أن مسئولي النظافة يقومون بأعمال التعقيم والتطهير لكل طوابق الوزارة على مدار اليوم، والحرص على تنظيف وتعقيم المكاتب الإدارية، وغرف الاجتماعات، والمصاعد، وتوفير الكمامات الطبية لارتدائها، المطهرات اللازمة، وقيام الإذاعة الداخلية بتكرار إرشادات التوجيه والوقاية من الفيروس طوال ساعات العمل اليومية.



وأطلقت وزارة الشباب والرياضة عدة حملات على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى حملة توعية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وبعض النصائح للتعامل مع الظروف الحالية.





يذكر أن وزير الشباب والرياضة يحرص بشكل دوري على عقد عدة اجتماعات مع قيادات ومسئولى الوزارة للمضي قدمًا في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بدءأ من ديوان الوزارة ووصولًا لجميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.









أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تابع خلال اليومين الماضيين الدور المجتمعي الإيجابي لرياضي مصر وخاصة بعض لاعبي كرة القدم الذين تنافسوا على تقديم ورعاية العديد من الأسر المصرية الأكثر احتياجا، وخاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد جهود متكاملة للحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بجميع قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية.وثمن "وزير الرياضة" المبادرات المجتمعية التى تقوم بها مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية وفى مقدمتهم الرياضيين الذين أكدوا أنهم جزء أصيل واعي ومتداخل مع جميع قضايا الوطن وتحدياته.وأوضح "صبحي" بأن القيادة السياسية الحكيمة والواعية للرئيس عبد الفتاح السيسى كانت وستظل الدرع الذى يحتمي به المصريون ويستلهمون منه المثل والقدوة التى تظهر واضحة جلية وخاصة وقت الشدائد.ووجه وزير الشباب والرياضة شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدا على قرار الحكومة بغلق الأندية ومراكز الشباب من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، مع إستمرار تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية مارس.كما وجه "صبحي" الشكر لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات وجميع مسئولي كافة الهيئات والمؤسسات الرياضية والشبابية على حرصها على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كرونا والالتزام التام بقرارات الدولة في هذا الشأن.