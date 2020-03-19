وحيد ممدوح سفيرًا لاقدم صناع الجيتارات في العالم بمنطقة الشرق الأوسط

عاد مؤخرًا عازف الجيتار وحيد ممدوح، من رحلته بين العديد من الدول العربية والتي انتهت في دبي حيث تسلم مهامه كسفير منطقة الشرق الأوسط لاقدم صناع للجيتارات في العالم وهم " Alhambra" في اسبانيا، والمشهورين بصناعتها يدويا، كما تسلم الجيتار الخاص به أيضا، ولينضم إلي قائمة طويلة ومن العازفين المحترفين من كل أنحاء العالم، وليكون هو العربي الوحيد بينهم.





وقال وحيد " وجدت تواصل من " Alhambra" وهم من لهم تاريخ وخبرة طويلة تصل إلي 50 عاما في صناعة أفضل أنواع الجيتارات، سواء الكلاسيكية أو الفلامنكو واخيرا الـ steel string في العالم كله، ويتم صنعها بتقنيات جديدة لتكون أقرب للمودرن، ومزودة بميكروفونات من احدث الأنواع ومصممة خصيصا للمحترفين".





وأضاف " وجدت أتصال منهم وتم إعلامي فيه أنه تم إختياري لأكون سفيرا لهم في منطقة الشرق الأوسط حيث أعلنوا أن السبب في اختياري هو أني لي أسلوبي الموسيقي الخاص في الموسيقي العربية ومزجها بالهندي والتركي، وقاموا بتسليمي جيتار من نوع Alhambra 9P CW E8"، وفوجئت بتواجدي بين أكثر من 18 عازفا من فرنسا والسويد وأمريكا وكولومبيا والمكسيك وأسبانيا وانجلترا وارجواي وبراجواي وكوبا والهند والبرازيل.

وعلي الجانب الآخر أعلن وحيد من خلال صفحته علي ضروري أن يظل الناس في بيوتهم حفاظا علي صحتهم وحياتهم من فيروس كورونا "COVID-19"، حيث ارتدي الماسك علي وجهه ووضع الصورة علي البروفايل الخاص به علي الفيسبوك.