Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب كوورنا.. وكالة المسجد النبوي تعلق الدخول لمواقفه "مؤقتًا"

الخميس 19/مارس/2020 - 04:35 م
Advertisements
المسجد النبوي
المسجد النبوي
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت وكالة المسجد النبوي الشريف، اليوم الخميس، عن تعليق الدخول إلى مواقفه "مؤقتًا"، وذلك اعتبارًا من مغرب اليوم الخميس.

وقالت وكالة المسجد النبوي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "هذا القرار يأتي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها المملكة مؤخرًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، قد دعت في وقت سابق من اليوم، إلى الأخذ بأسباب الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والالتزام بكافة التعليمات والتوجيهات التي تصدرها المملكة، لافتة إلى أن الأوبئة والأمراض تحل ثم ترحل.

هذا وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".

وأضاف الدكتور العبدالعالي: أن "المملكة سجلت حتى الآن (238) حالة مؤكدة بزيادة (67) حالة عن العدد التراكمي السابق، ومعظمها حالات معزولة منذ الدخول للمملكة بعد العودة من السفر من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي".

كما لفت إلى أن معظم الحالات (180) حالة ارتبطت بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، بينما كانت (54) حالات ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة، مؤكدًا على أن هناك (8) شفيت تمامًا، وتبقى (230) حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين حرجتين وتتلقيان الرعاية المكثفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوورنا المسجد النبوي

أخبار تهمك

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 6 ساعات

ما تفعلوه أخطر من كورونا.. استشاري أمراض جلدية يحذر المواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 18 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 5 ساعات

رغم قرار الحكومة لمواجهة كورونا.. رئيس "سوق العبور" يفجر مفاجأة صادمة

منذ ساعتين

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"الداخلية" توجه ضربة لمروجي الشائعات بشأن كورونا

منذ أقل من ساعة

6 قرارات من وزارة الأوقاف لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعة

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

منذ ساعتين و 45 دقيقة

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الخثلان": تعليق دخول المعتمرين للحفاظ على أرواح المسلمين من كورونا

بسبب كورونا.. السعودية تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة

5 إجراءات وقائية اتخذتها البلدان العربية لمواجهة كورونا

"الصحة" تعلن احتجاز 1153 أصحاء احترازياً لحين ظهور النتائج

الخطوط السعودية: الرحلات الداخلية مستمرة.. وتعليق "الدولية" مؤقتًا

وزير الشؤون الإسلامية: غلق المساجد مؤقتا ومنع الصلاة عند الضرورة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

"الداخلية" توجه ضربة لمروجي الشائعات بشأن كورونا

03:51 م

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status