بسبب كوورنا.. وكالة المسجد النبوي تعلق الدخول لمواقفه "مؤقتًا"





أعلنت وكالة المسجد النبوي الشريف، اليوم الخميس، عن تعليق الدخول إلى مواقفه "مؤقتًا"، وذلك اعتبارًا من مغرب اليوم الخميس.





وقالت وكالة المسجد النبوي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "هذا القرار يأتي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها المملكة مؤخرًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".





وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، قد دعت في وقت سابق من اليوم، إلى الأخذ بأسباب الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والالتزام بكافة التعليمات والتوجيهات التي تصدرها المملكة، لافتة إلى أن الأوبئة والأمراض تحل ثم ترحل.





هذا وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".

وأضاف الدكتور العبدالعالي: أن "المملكة سجلت حتى الآن (238) حالة مؤكدة بزيادة (67) حالة عن العدد التراكمي السابق، ومعظمها حالات معزولة منذ الدخول للمملكة بعد العودة من السفر من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي".

كما لفت إلى أن معظم الحالات (180) حالة ارتبطت بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، بينما كانت (54) حالات ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة، مؤكدًا على أن هناك (8) شفيت تمامًا، وتبقى (230) حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين حرجتين وتتلقيان الرعاية المكثفة.



