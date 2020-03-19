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قيادة المملكة تهنئ الرئيس التونسي بذكرى استقلال بلاده

الخميس 19/مارس/2020 - 04:15 م
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الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان
الفجر السعودي
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أرسل ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى رئيس تونس الرئيس قيس سعيد رئيس بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس قيس سعيد، ولحكومة وشعب تونس الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة، إلى الرئيس قيس سعيد بهذه المناسبة.

وعبر الأمير محمد بن سلمان، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة إليه، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

*إعلان استقلال تونس
ساعدت الظرفية العالمية بعد الحرب العالمية الثانية(1939-1945)، التي اتسمت بالبرودة (الحرب الباردة) الحزب الحر الدستوري الجديد على تدعيم موقفه حول النقاط الولسنية خاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها ضد فرنسا، التي أصبحت قوة استعمارية ضعيفة متراجعة من الحرب شأنها شأن إنجلترا.

وبالرغم من أن فرنسا وعدت الحزب بالاستقلال سنة 1952، إلا أنها أخلفت الوعد فنتج عنه الثورة المسلحة مما جعلت فرنسا ترزح إلى المفاوضات سنة 1955، التي أقرت فيها حكومة منداس فرانس بالاستقلال الداخلي لتونس ثم الاستقلال التام سنة 1956، والتي شهدت بعض المعارضة لليمين المتطرف وانصار الامبريالية الفرنسية.

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الكلمات المفتاحية

قيادة المملكة قيادة تونس المملكة الرئيس التونسي

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