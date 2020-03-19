قيادة المملكة تهنئ الرئيس التونسي بذكرى استقلال بلاده





أرسل ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى رئيس تونس الرئيس قيس سعيد رئيس بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.





وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس قيس سعيد، ولحكومة وشعب تونس الشقيق اطراد التقدم والازدهار.





كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة مماثلة، إلى الرئيس قيس سعيد بهذه المناسبة.





وعبر الأمير محمد بن سلمان، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة إليه، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



