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خاص- الخطيب يناقش مع لجنة التخطيط ملف المعسكر الداخلي لفريق الكرة

الخميس 19/مارس/2020 - 04:20 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا هاما مع لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح لمناقشة معسكر الفريق الأول الداخلي.


وسيحسم الاجتماع موقف لجنة التخطيط من إقامة المعسكر من عدمه خلال فترة تعليق النشاط الرياضي في مصر.


ويتوقف النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين وتحديدًا منذ السبت الماضي، بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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