خاص- الخطيب يناقش مع لجنة التخطيط ملف المعسكر الداخلي لفريق الكرة

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا هاما مع لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح لمناقشة معسكر الفريق الأول الداخلي.









وسيحسم الاجتماع موقف لجنة التخطيط من إقامة المعسكر من عدمه خلال فترة تعليق النشاط الرياضي في مصر.







