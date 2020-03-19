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100 ألف جنيه لأسر اثنين من المتوفين نتيجة الطقس السيئ بالدقهلية

الخميس 19/مارس/2020 - 04:00 م
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ارشيفية
ارشيفية
محمد كشك
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قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صرف مبلغ 100 الف جنيه تعويضا لأسر اثنين من المتوفين من أبناء المحافظة خلال موجة الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية التي مرت بها البلاد،وأكد أن هذه التعويضات تأتي من منطلق حرص الدولة على أبنائها ودعمهم خلال الأزمات والكوارث.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هذه التعويضات تأتي بواقع 50 الف جنيه لكل أسرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني في إطار المشاركة المجتمعية،وأكد على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب الأسر التى تمر بأحداث طارئة، وتعمل على تقديم سبل الدعم اللازم لها.

تجدر الإشارة إلى أن المبالغ المشار إليها تم صرفها لأسر اثنين من المتوفين من أبناء المحافظة أحدهما من قرية الانشاصية التابعة لاخطاب مركز أجا وتوفى في محافظة بورسعيد والآخر من قرية نقيطة مركز المنصورة وتوفى في جنوب سيناء خلال موجة الطقس السيئ.

ومن جانبه قال المحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إن المساعدات يتم صرفها بالتعاون بين الجمعية الشرعية الرئيسية ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وكانت محافظات الجمهورية، تعرضت الفترة المنقضية منذ الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.


ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، نظرا لظروف الطقس السيء
ووجه محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار رؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بضرورة التعامل الفوري مع موجة الطقس السيء ورفع درجة الطوارئ وشفط تجمعات الأمطار بكافة نواحي المحافظة والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة.


وأكد أن أجهزة المحافظة كافة، بدأت التعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

يذكر ان محافظة الدقهلية شهدت انهيار عدد من المنازل وسقوط اسلاك كهربائية نتيجة الطقس السئ
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المصالح الحكوميه الطقس السي الإجراءات الاحترازية احترازي

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