'الجمعيات الأهلية' يناشد بالضرب بيد من حديد على استغلال التجار

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الصحة أهم من أي أمور اقتصادية واجتماعية، مستنكرًا تكالب المواطنين على السلع، واستغلال بعض التجار لأزمة فيروس كورونا وإجراءات الحكومة لمواجهته والتلاعب بأسعار السلع.





وأضاف "عبد القوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن دور الجمعيات الأهلية والأحزاب في مثل هذه الأزمات هام جدًا في التوعية وتغيير المفاهيم وطمأنة المواطنين بأننا لدينا مخزون مطمئن من السلع يكفي لشهور قادمة.





وناشد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الحكومة بالضرب بيد من حديد على كل من يقوم باحتباس سلعة لرفع سعرها مستغل معاناة المواطنين، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تكافل اجتماعي وتراحم بين المواطنين وبعضهم البعض في هذه الأزمة، والدولة لم تترك أبناءها في أي مشكلة، مؤكدًا أنه لا يجب أن نهول أو نهون من الأزمة التي نعيشها.





ومن جانبه قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تحارب عدو غير واضح، وهذا يؤدي إلى نوع من الخوف، والرغبة في حماية النفس من قبل بعض المواطنين، ولذلك يلجأ بعض المواطنين إلى السوبر ماركت، لشراء الكثير من السلع.





وتابع "المصيلحي"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التكالب على السلع ليس ظاهرة مصرية، ولكنه ظاهرة انسانية حدثت في العديد من الدول التي انتشر بها الفيروس، مشيًرا إلى أن المواطن عليه أن يطمئن بشأن توفر السلع بشكل كبير في مصر.





ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن رصيد القمح يكفي 3 شهور ونصف وخلال الشهر المقبل سيبدأ موسم جمع القمح، ونستهدف أكثر من 3.5 مليون طن، وهذه الكمية تكفينا 4.5 شهور ونص، معقبًا: "لو العالم كله قفل، لدينا قمح يكفينا لمدة 8 شهور، وده مش هيحصل، وهذا يعني توفر الخبز والمكرونة بصورة كبيرة، ولا داعي للقلق".



