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تأجيل سماع شهود النفي في قضية "ولاية سيناء 4" لـ26 مارس

الخميس 19/مارس/2020 - 03:24 م
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قفص المحكمة
قفص المحكمة
مـروة هيـكل 
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قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة الخميس، بمجمع المحاكم بطرة استكمال سماع أقوال شهود النفي بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، إلى الثلاثاء المقبل.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة.

ونوهت بأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

بالأسماء.. إلغاء التدابير الاحترازية لـ5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية 

وقررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، اليوم الخميس، بإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

والمتهمون هم كل من: 

جمال محمد عباس إبراهيم ومحمد أحمد إبراهيم حجازي وعبدالله حسن عبد الله عبد الكريم ومحمود عبد الرازق أحمد محمود وعبد العزيز السيد عبد العزيز مناع.

وكانت النيابة العامة، وجهت تهمة إلى المتهمين، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامه من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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