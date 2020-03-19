غلق 1011 سنترًا تعليميًا و2882 حضانة بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية إلى جانب مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع وعدم زيادة الأسعار.





وشدد محافظ الغربية، على رؤســـاء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذا القرارات موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.





وقال رحمي، إنه يوجد لدى محافظة الغربية مخزون استراتيجي من جميع السلع لمدة تكفي أكثر من 6 شهور، مؤكدا أنه يجري مواصلة العمل على مدار الساعة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات، وذلك لضبط المخالفين.





وأضاف، استمرار الحملات المكثفة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة، مشيرا إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.





وأكد محافظ الغربية أن صحة المواطنين أولوية قصوى، مشيرا إلى استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة لغلق السناتر والحضانات ومحال الألعاب الإلكترونية ودور المناسبات وقاعات الأفراح وذلك ضمن التدابير والاجـــراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للحد من التجمعات ومنع انتقال العدوى ومحاصرة فيروس كورونا والحد من انتشاره.





ولفت د. طارق رحمي، إلى تكثيف الجهود الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من خلال التعاون بين مديريتي الصحة والطب البيطري بتعقيم وتطهير جميع المباني والمنشآت الحكومية مع التأكيد علي النظافة العامة ونشر التوعية اللازمة عن مخاطر المرض.



