بنك مصر: قرار تأجيل أقساط القروض يشمل الإسكان الاجتماعي

أكد محمد الاتربي رئيس بنك مصر أن قرار البنك المركزي بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة ٦ أشهر يشمل أقساط الإسكان الاجتماعي.





وأوضح رئيس بنك مصر، لـ "الفجر"، أن هذا الإجراء يكون حسب رغبة العميل ودون غرامات تأخير أو مصروفات اضافية، ولكن سيحسب عليه الفوائد الخاصة بهذه الستة أشهر الزائدة وسيتم اضافتها على إجمالي القرض.





وألزم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر البنوك بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا.







