رياح وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تمتد غدًا للقاهرة، وهي أمطار خفيفة وغير مؤثرة على النشاط اليومي للمواطنين.





وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أن هناك نشاط للرياح منذ صباح اليوم، وحتى الغد مما يزيد من احساسنا ببرودة الجو أكثر، وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة.





وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أنه لن يكون هناك تغيير في الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين، واعتبارًا من يوم الأحد المقبل سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية، مشيرة إلى ان السبت القادم بداية فصل الربيع رسميًا، وهو فصل رياح الخماسين والتقلبات الجوية السريعة، ومن الوارد أن نشهد رياح مثيرة للرمال والأتربة.





نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر، جاء كالآتي:





القاهرة الكبرى

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة أحيانًا.





الوجه البحري

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية

بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.





شمال الصعيد

لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.





جنوب الصعيد

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.





أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية فقد جاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 19 والصغرى 11

شبين الكوم العظمى 19 والصغرى 10

طنطا العظمى 19 والصغرى 11

دمنهور العظمى 17 الصغرى 12

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12

بلطيم العظمى 17 والصغرى 12

مطروح العظمى 16 والصغرى 11

السلوم العظمى 16 والصغرى 10

سيوة العظمى 20 والصغرى 07

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 12

دمياط العظمى 18 والصغرى 12

الزقازيق العظمى 19 والصغرى 11

الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 10

السويس العظمى 19 والصغرى 11

العريش العظمى 19 والصغرى 10

رفح العظمى 18 والصغرى 10

رأس سدر العظمى 19 والصغرى 12

نخل العظمى 18 والصغرى 08

نويبع العظمى 22 والصغرى 13

طابا العظمى 20 والصغرى 12

كاترين العظمى 13 والصغرى 05

الطور العظمى 23 والصغرى 12

شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 15

الغردقة العظمى 25 والصغرى 13

مرسى علم العظمى 25 والصغرى 15

الفيوم العظمى 20 والصغرى 10

بني سويف العظمى 20 والصغرى 10

المنيا العظمى 21 والصغرى 08

اسيوط العظمى 21 والصغرى 08

سوهاج العظمى 23 والصغرى 10

قنا العظمى 24 والصغرى 12

الأقصر العظمى 25 والصغرى 12

أسوان العظمى 25 والصغرى 13

ابو سمبل العظمى 25 والصغرى 14

الوادي الجديد العظمى 24 والصغرى 10

شلاتين العظمى 25 والصغرى 17

أبو رماد العظمى 24 والصغرى 18

حلايب العظمى 23 والصغرى 18