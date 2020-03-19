تعرف على أبرز قرارات المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جلسة المجلس التنفيذي الشهري بالديوان العام، في دورته الثانية، بأمانة سر اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، لمناقشة عدد من القرارات، والموضوعات الهامة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.





ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 150م2 لإقامة وحدة تضامن اجتماعي بقرية العجوزين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، والمتضمن صدور قرار المحافظ رقم 3078 لسنة 2019، لتخصيص مساحة 150م2 لصالح إدارة التضامن الاجتماعي لمركز دسوق لإقامة وحدة تضامن اجتماعي بقرية العجوزين، وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ قرار التخصيص السالف الذكر.





كما وردت مذكرة التضامن الاجتماعي المؤرخة في 2 ديسمبر 2019، تتضمن أن الوحدة مدرجة بخطة الوزارة لعام 2021، الأمر الذي يستوجب تحديث قرار التخصيص المذكور بعاليه، وصدر قرار المحافظ رقم 298 بتاريخ 3 مارس 2020.





ووافق المجلس على تخصيص مساحة 600م2 الواقعة بحوض محضر الجنايدة القطعة نمرة 43 أرض ملك الوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها بناحية قرية معدية رشيد مركز مطوبس، ضمن خطة أفاق 2020، وصدر قرار المحافظ رقم 288 بتاريخ 26فبراير 2020.





كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 579م2 أرض أملاك دولة ملك الوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها ضمن خطة أفاق 2020، على القطعة نمرة 7 بحوض الهردة بقرية الهردة – مركز مطوبس داخل الكتلة السكنية للقرية وغير مقننة الري والصرف وفقًا لمعاينة الإدارة الزراعية بمطوبس، وصدر قرار المحافظ رقم 318 بتاريخ 9 مارس 2020.





ووافق المجلس التنفيذي على إضافة عزبة النور إلى توابع قرية وقف قبلي فصلًا من قرية البصراط بذات المركز على أن تصبح توابع قرية وقف قبلي بعد الضم عزب: "البدوية – اليسري – موسي – الرباعية – الملاوح – النور"، وتوابع قرية البصراط بعد الفصل عزب: "البصراط – الغلايسة – الوقف"، وصدر قرار المحافظ رقم 174 بتاريخ 16 فبراير 2020.





كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص الدور الثاني علوي بمبنى وحدة طب الأسرة القديمة بمستشفى التكامل بشباس الشهداء التابعة للإدارة الصحية بدسوق لصالح المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنين بشباس الشهداء بدسوق، وصدر قرار المحافظ رقم 249 بتاريخ 22 فبراير 2020.





ووافق المجلس على فتح قسم للفتيات المتهمين في قضايا للتحفظ عليهن بدار الملاحظة الاجتماعية لرعاية الأحداث إحدى مشروعات جمعية الشبان المسلمين حتى يمكن إدراج هذا القسم بالموازنة الخاصة بالإعانات بالوزارة، وصدر قرار المحافظ رقم 256 بتاريخ 22 فبراير 2020.





كما وافق المجلس التنفيذي على تحديد الاختصاص الصحي لمكتب صحة تسجيل المواليد والوفيات وكذا غرفة للتطعيمات بقرية الترزي – الجرايدة – مركز بيلا ليكون على النحو التالي؛ حيث يحدد الاختصاص لمكتب صحة الترزي وتوابعها: "الترزي – دار السلام "البر الشرقي" - تل سلوع – أبوخليفة – الكوبري – كوبري بر حنفي – كوم شيخ العرب – الكرسة"، وهي "تسجيل المواليد والوفيات، غرفة للتطعيمات"، فضلًا عن الوحدة الصحية لقرية الجرايدة وتوابعها: "منشية الجرايدة – سريوة الصغري – الخياط – العزبة الحمراء – السبارته – المزعمط – الجرد – أبوسعيد – الكوبري – تل سلوع – الكرسة – كفر قته – أبو النصر – عزبة عارف – السيوفي"، وصدر قرار المحافظ رقم 259 بتاريخ 22 فبراير 2020.



