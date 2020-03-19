هل تعرضت مصر لزلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية تجيب

زلزال مصر.. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، أنباء بشأن تعرض مصر لزلزال كبير فجر اليوم، ويزداد البحث عن الحقيقة.





زلزال مصر





وزاد بحث الكثيرو عبر محركات البحث عن حقيقة زلزال مصر وهل هذا حدث بالفعل أم مجرد شائعات، حيث أن الغالبية العظمى لم يلحظ حدوثه من عدمه ما دفع البحوث الفلكية إلى توضيح الأمر وكشف الحقيقة.





زلزال مصر لن يحدث





وبدوره أكد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضى ، أنه لا صحة لتعرض مصر لزلزال كبير اليوم، موضحا أنه يتم يوميا رصد بمعدل من 3-4 زلازل غير محسوسة.





عدد محطات رصد الزلازل في مصر





وقال القاضي، في تصريحات هاتفية، لإحدى الفضائيات، إن هناك 76 محطة زلزال على مستوى الجمهورية تحدد حركة الزلازل .





زلزال مصر شائعة





ونفى القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، حدوث زلزال كبير تتعرض له مصر، مضيفًا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه ترددت بعض الشائعات عن زلزال سيحدث فى مناطق العياط، أطسا، وأهناسيا من خلال مكبرات الصوت فى مساجد تلك المناطق وحث المواطنين على الخروج من البيوت إلى الزراعات.





شبكة الزلازل





وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد لم ترصد أى بيانات بشأن تلك الشائعات من حدوث زلازل، وأهابت بالجميع التحقق من أى معلومات فى هذا الخصوص من المعهد.





ترتيب شبكة زلازل مصر





وتعد الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.





تصنيف مصر





وتبتعد مصر في التصنيف العالمي فيما يتعلق بوضع الزلازل، لموقعها الجغرافي فهي بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.











