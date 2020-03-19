عمليات تعقيم وإجراءات وقائية شاملة بكليات الفنون جامعة حلوان

نفذت إدارة الطب الوقائي تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان، من خلال فريق من الفنيين المتخصصين بعمل، حملة تطهير وتعقيم شملت العديد من كليات الجامعة.





وجاء ذلك في إطار حرص جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة للمحافظة على سلامة الطلاب والطالبات في كليات الجامعة، بالتوازي مع جهود الدولة وما تبذله من جهود واستعدادات للوقاية من فيروس كورونا.





وشهدت الكليات الفنية بالجامعة (الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - التربية الفنية - التربية الموسيقية) عمليات تعقيم للمدرجات والقاعات الدراسية.





وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن جميع الكليات والإدارات تشهد عملية تعقيم وتطهير واسعة النطاق بهدف مواجهة كورونا وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حفاظًا على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالجامعة كذلك تم التأكيد على عمداء الكليات بضرورة تطهير وتعقيم المدرجات يوميًا بالمطهرات والمنظفات التي أوصت بها وزارة الصحة وتم توفير مستلزمات نظافة الأيدي إلى جانب تهوية حجرات التدريس وتقليل الكثافة العددية.





وفي كلية الفنون التطبيقية، أوضحت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، أنه تم تعقيم كافة الأماكن والمدرجات وفناء الكلية ودورات المياه، في ظل الإجراءات المشددة التي تأتي ضمن حملة من الإجراءات الوقائية التي تنفذها الكليات للوقاية من الفيروس وكيفية الحد من انتشاره.





وفي كلية التربية الفنية، أكد الأستاذ الدكتور محمود حامد عميد الكلية، أنه تم تعقيم وتطهير كافة المدرجات والأماكن داخل الكلية، كما قامت الجامعة بإمداد الكلية بكافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية لتوزيعها على كافة صناديق الإسعافات الأولية بالأقسام.





وأوضح عميد كلية الفنون الجميلة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن الكلية شهدت عملية تعقيم شاملة بدعم من الجامعة حيث تم إجراء عملية تعقيم شاملة بكافة إرجاء الكلية.



