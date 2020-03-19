Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمليات تعقيم وإجراءات وقائية شاملة بكليات الفنون جامعة حلوان

الخميس 19/مارس/2020 - 02:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
نفذت إدارة الطب الوقائي تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان، من خلال فريق من الفنيين المتخصصين بعمل، حملة تطهير وتعقيم شملت العديد من كليات الجامعة. 

وجاء ذلك في إطار حرص جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة للمحافظة على سلامة  الطلاب والطالبات في كليات الجامعة، بالتوازي مع جهود الدولة وما تبذله من جهود واستعدادات للوقاية من فيروس كورونا.

وشهدت الكليات الفنية بالجامعة (الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - التربية الفنية - التربية الموسيقية) عمليات تعقيم  للمدرجات والقاعات الدراسية. 

وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن جميع الكليات والإدارات تشهد عملية تعقيم وتطهير واسعة النطاق بهدف مواجهة كورونا وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حفاظًا على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالجامعة كذلك تم التأكيد على عمداء الكليات بضرورة تطهير وتعقيم المدرجات يوميًا بالمطهرات والمنظفات التي أوصت بها وزارة الصحة وتم توفير مستلزمات نظافة الأيدي إلى جانب تهوية حجرات التدريس  وتقليل الكثافة العددية. 

وفي كلية الفنون التطبيقية، أوضحت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، أنه تم تعقيم كافة الأماكن والمدرجات وفناء الكلية ودورات المياه، في ظل الإجراءات المشددة التي تأتي ضمن حملة من الإجراءات الوقائية التي تنفذها الكليات للوقاية من الفيروس وكيفية الحد من انتشاره.

وفي كلية التربية الفنية، أكد الأستاذ الدكتور محمود حامد عميد الكلية، أنه تم تعقيم وتطهير كافة المدرجات والأماكن داخل الكلية، كما قامت الجامعة بإمداد الكلية بكافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية لتوزيعها على كافة صناديق الإسعافات الأولية بالأقسام. 

وأوضح عميد كلية الفنون الجميلة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن الكلية شهدت عملية تعقيم شاملة بدعم من الجامعة حيث تم إجراء عملية تعقيم شاملة بكافة إرجاء الكلية. 

وأشار الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، أنه سيتم إجراء عملية تعقيم مستمرة بالكلية بالاستعانة بإدارة الطب الوقائي بالجامعة وكذلك من خلال مجموعة من الأدوات الخاصة التي وفرتها الكلية للتعقيم المستمر كما تم توفير المطهرات وأدوات النظافة وكذلك وضع ماكينات مزودة بمطهر للأيدي للطلاب للاستفادة منها عقب العودة للدراسة وتم توزيعها في كافة أرجاء الكلية بدء من مدخل الكلية وفي الساحات والقاعات الدراسية للوقاية العامة. 
عمليات تعقيم وإجراءات وقائية شاملة بكليات الفنون جامعة حلوان
عمليات تعقيم وإجراءات وقائية شاملة بكليات الفنون جامعة حلوان
عمليات تعقيم وإجراءات وقائية شاملة بكليات الفنون جامعة حلوان
عمليات تعقيم وإجراءات وقائية شاملة بكليات الفنون جامعة حلوان
عمليات تعقيم وإجراءات وقائية شاملة بكليات الفنون جامعة حلوان
عمليات تعقيم وإجراءات وقائية شاملة بكليات الفنون جامعة حلوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا مطهرات جامعة حلوان تعليق الدراسة اسبوعين تطهير وتعقيم الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

بديل معلول على طاولة الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. إعلان نتيجة فحص الكورونا لـ"مدبولي" وأعضاء الحكومة

منذ ساعتين

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة في إطار مواجهتها لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل صادمة.. خطاب عاجل من نقابة الأطباء لوزيرة الصحة

منذ ساعة و 6 دقيقة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ ساعة و 20 دقيقة

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 3 ساعات

ما تفعلوه أخطر من كورونا.. استشاري أمراض جلدية يحذر المواطنين

منذ ساعتين و 28 دقيقة

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

منذ ساعتين و 10 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

11:50 ص

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

02:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status