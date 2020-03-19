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الصحة السعودية: غالبية إصابات كورونا قادمة من الخارج

الخميس 19/مارس/2020 - 02:46 م
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الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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ذكرت قناة العربية، اليوم الخميس، نقلًا عن وزارة الصحة السعودية، أن غالبية إصابات فيروس كورونا قادمة من الخارج.

 

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في بيان أن 104 حالات إصابة بفيروس كورونا هي لمواطنين سعوديين و38 حالة مصابة هي لمخالطين لمصابين سابقين.

 

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد وجهت عدة نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة، أهمية المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب الأماكن المزدحمة، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

 

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حالات الاصابة الصحة السعودية السعودية اصابات الكورونا

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