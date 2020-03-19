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الدولار الأمريكي يرتفع مسجلا أعلى مستوياته

الخميس 19/مارس/2020 - 02:34 م
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بوابة الفجر
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قفز الدولار الأمريكي اليوم مسجلا أعلى مستوياته في عدة أعوام أمام بضع عملات رئيسية بينما يدفع تفشي فيروس كورونا الشركات والمستثمرين إلى التماس الآمان في العملة الخضراء.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 2.051 في المائة إلى 101.440 وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2017.

ويتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل أكبر قفزة له في يوم واحد منذ الرابع والعشرين من يونيو 2016.
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