Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل تطبيق قرار غلق المطاعم

الخميس 19/مارس/2020 - 01:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.

جاء القرار تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أصدره صباح اليوم في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره. 

وأوضح محافظ الدقهلية: أن القرار يشمل غلق ما يُماثل الأماكن المشار إليها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأضاف: أن القرار لا يسرى على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، كما أنه لا يسرى على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية.
في ذات السياق أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، قرارا لصالح المرأة التي ترعى أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإجازات استثنائية للموظفين والعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.

تضمن القرار التصريح بإجازة استثنائية للعاملة والموظفة التي تراعي أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة ويزيد عمرة عن اثنى عشر سنة ميلادية، كما يتضمن قرار المحافظ التصريح بإجازة استثنائية للعامل والموظف من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 الصادر في هذا الشأن. 

وأوضح: أن الأحكام التي يتضمنها قرار المحافظة تسرى على العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات الفرعية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن القرار يستثني العاملين بجهات النقل والإسعاف والمستشفيات وخدمات المياة والصرف الصحي والكهرباء. 

وكد محافظ الدقهلية لكافة الجهات المختصة على تنفيذ القرار كل فيما يخصة من تاريخ صدورة، مضيفا أن المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات احترازية تستهدف الحفاظ على صحة وحياة المواطنين على مستوى المحافظة ومجابهة فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقاهى غلق المطاعم السلع الغذائيه الإجراءات الاحترازية احترازي اجازة استثنائية اجازات استثنائية

أخبار تهمك

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

منذ ساعة و نصف

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل | هل تتعرض مصر لزلزال كبير؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الأمر

منذ حوالي 4 ساعات

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

منذ نصف ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ 39 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة في إطار مواجهتها لفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

منذ ساعة

بديل معلول على طاولة الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. إعلان نتيجة فحص الكورونا لـ"مدبولي" وأعضاء الحكومة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

حظر الشيشة بالمقاهي والكافيتريات وإيقاف جميع أسواق الدقهلية

غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية خلال حملة أمنية بالمنصورة

قرارات لمحافظ الدقهلية تهم المرأة كإجراء احترازي لمواجهة كورونا

خوفا من كورونا.. وقف قاعات الأفراح في السويس

الحكومة تعلن موعد تطبيق قرار غلق المطاعم والمراكز التجارية

محافظ الإسكندرية: غلق المطاعم والمقاهي من الـ7 مساءً

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

01:32 م

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

02:04 م

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

11:50 ص

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status