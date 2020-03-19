محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل تطبيق قرار غلق المطاعم

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.





جاء القرار تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أصدره صباح اليوم في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.





وأوضح محافظ الدقهلية: أن القرار يشمل غلق ما يُماثل الأماكن المشار إليها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.





وأضاف: أن القرار لا يسرى على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، كما أنه لا يسرى على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية.

في ذات السياق أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، قرارا لصالح المرأة التي ترعى أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإجازات استثنائية للموظفين والعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.





تضمن القرار التصريح بإجازة استثنائية للعاملة والموظفة التي تراعي أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة ويزيد عمرة عن اثنى عشر سنة ميلادية، كما يتضمن قرار المحافظ التصريح بإجازة استثنائية للعامل والموظف من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 الصادر في هذا الشأن.



وأوضح: أن الأحكام التي يتضمنها قرار المحافظة تسرى على العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات الفرعية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أ ن القرار يستثني العاملين بجهات النقل والإسعاف والمستشفيات وخدمات المياة والصرف الصحي والكهرباء.

وكد محافظ الدقهلية لكافة الجهات المختصة على تنفيذ القرار كل فيما يخصة من تاريخ صدورة، مضيفا أن المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات احترازية تستهدف الحفاظ على صحة وحياة المواطنين على مستوى المحافظة ومجابهة فيروس كورونا.



وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.



