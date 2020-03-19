فرض حظر التجول في مصر بسبب كورونا | بعد قرار الوزراء.. تعرف على مواعيد عمل وغلق المقاهي والمراكز التجارية

فرض حظر التجول في مصر بسبب كورونا، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارًا نص في مادته الأولى على غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة".





ومن المفترض أن يطبق القرار بداية من الساعة السابعة مساءا وحتى 6 صباحا حتى يوم 31/3/2020.





وأوضح القرار في مادته الثانية أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.





ونص القرار في مادته الثالثة علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.