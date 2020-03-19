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محافظ بورسعيد يشكل لجنة لإدارة الأزمات خاصة بتداعيات كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 01:18 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المجلس الإقليمي للصحة، وذلك لمناقشة آخر التطورات حول فيروس كورونا المستجد وما تم إنجازه من الخطة الموضوعة للتعامل مع الفيروس ومناقشة الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها في ضوء الظروف المحيطة الحالية.

وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم مدير مديرية الصحة ببورسعيد، وعميد كلية الطب بجامعة بورسعيد، ونقيب الأطباء ببورسعيد، ومديرية الطب الوقائي ومديرة المجلس القومي للمرأة بورسعيد، وهيئة الرعاية الصحية، والشئون الصحية، وهيئة الإسعاف، ومديرة مديرية التضامن الاجتماعي.

وفي مستهل الاجتماع، ناقش محافظ بورسعيد آخر التطورات الخاصة باكتشاف حالة إيجابية لشخص هندي بمصنع سنمار، وأكد المحافظ أنه تم التعامل مع الموقف من حيث التطهير والتعقيم للمصنع والأماكن المحيطة به والتي كانت يتردد عليها المصاب، وكذلك توفير كافة متطلبات المعيشة والإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بالعاملين المتواجدين بالمصنع والذين يخضعون للحجر الصحي لحين التأكد من سلامتهم جميعا. 

وقرر اللواء عادل الغضبان، تشكيل لجنة إدارة الأزمات وهي لجنة طبية تبدأ عملها فورا تتكون من دكتورة مروة حلاوة مديرة الطب الوقائى أمين سر الإدارة ونقيب الأطباء وهيئة الإسعاف والمجلس القومى للمرأة والتضامن الاجتماعي والتأمين الصحي الشامل ومجموعة أطباء من الشباب تحت إشراف مدير مديرية الصحة ببورسعيد ونائب المحافظ وذلك لإدارة الأزمة ومتابعة كل ما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكورونا المستجد ومتابعة أعمال التطهير التي تتم بنطاق المحافظة وحركة الإسعاف ومتابعة مجهودات المجتمع المدني في هذا الشأن والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لإدارة العمل واحتواء الموقف مؤكدا أنه سيقوم بمتابعه بنفسه لأعمال هذه اللجنة.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية الصحة خلال الاجتماع على القيام بحملات التعقيم والتطهير بأعلى درجة من الدقة في مختلف المنشآت والمؤسسات بنطاق المحافظة، وتكثيف عمل فريق التعقيم والتطهير بالمحافظة مشيرا إلى توفير كافة الدعم من المحافظة لتوفير كل ما يحقق سىلامة وصحة المواطن.

وأكد، أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة آخر التطورات في هذا الأمر، لافتا إلى وجود أطباء بغرفة العمليات لمتابعة ما آخر التطورات على مدار الساعة والتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
محافظ بورسعيد يشكل لجنة لإدارة الأزمات خاصة بتداعيات كورونا
محافظ بورسعيد يشكل لجنة لإدارة الأزمات خاصة بتداعيات كورونا
محافظ بورسعيد يشكل لجنة لإدارة الأزمات خاصة بتداعيات كورونا
محافظ بورسعيد يشكل لجنة لإدارة الأزمات خاصة بتداعيات كورونا
محافظ بورسعيد يشكل لجنة لإدارة الأزمات خاصة بتداعيات كورونا
محافظ بورسعيد يشكل لجنة لإدارة الأزمات خاصة بتداعيات كورونا
محافظ بورسعيد يشكل لجنة لإدارة الأزمات خاصة بتداعيات كورونا
محافظ بورسعيد يشكل لجنة لإدارة الأزمات خاصة بتداعيات كورونا
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الكلمات المفتاحية

محافظ بورسعيد تداعيات كورونا الإجراءات الاحترازية

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