عاجل.. إعلان نتيجة فحص الكورونا لـ"مدبولي" وأعضاء الحكومة

كشف مجلس الوزراء، عن نتيجة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعي للمجلس، اليوم الخميس.





وأكدت الحكومة، أن نتيجة الفحص جاءت سلبية للدكتور مصطفى مدبولي، وجميع الوزراء.





تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان، بدأت إجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس" كورونا المستجد" منذ أيام، فى المطارات والمنافذ المختلفة، وعدد من المناطق الحيوية.



