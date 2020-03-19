Advertisements
Advertisements
Advertisements

لتجنب الحوادث..المرور تقدم ٨ نصائح لقائدي السيارات

الخميس 19/مارس/2020 - 01:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
قدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية وانتشار الشبورة؛ لعدم وقوع أي حوادث: 


1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.


2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.


3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.


4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.


5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.


6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.


7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.


8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

كانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لمرور المصالح الحكوميه الطقس السي الإجراءات الاحترازية احترازي أزمة الطقس

أخبار تهمك

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول غلق الصيدليات والمخابز بسبب الكورونا

منذ أقل من ساعتين

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 15 ساعة

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل | هل تتعرض مصر لزلزال كبير؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الأمر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بديل معلول على طاولة الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

منذ 42 دقيقة

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إعلان نتيجة فحص الكورونا لـ"مدبولي" وأعضاء الحكومة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

لتجنب الحوادث في الطقس السيء.. المرور تقدم 8 نصائح

المرور: إغلاق طريق الضبعة لسوء الأحوال الجوية

المرور: إغلاق طريق "الكريمات" بالمنيا لسوء الأحوال الجوية

تحويلات مرورية بطريق الفيوم الصحراوى.. (تعرف عليها)

إعادة فتح طريق "الداخلة" بالوادي الجديد بعد تحسن الطقس

إعادة فتح 8 طرق صحراوية بعد تحسن الأحوال الجوية.. تعرف عليها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

11:50 ص

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

01:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status