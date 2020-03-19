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" قطاع الأعمال" تطلق أولى مراحل مشروع التحول الرقمي لشركاتها

الخميس 19/مارس/2020 - 01:02 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام أولى مراحل مشروع التحول الرقمي في الشركات التابعة لها، والتي تشمل 15 شركة من أصل 60 شركة يتضمنها مشروع ميكنة نظم العمل بالشركات. 

وعقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة ورؤساء 15 شركة تابعة تمثل المرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمي، بحضور ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة التى تتولى تنفيذ المشروع، وذلك بعد توقيع عقود برنامج تخطيط وإدارة موارد الشركات المعروف ب"ERP" .

و قدم ممثلو شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة عرضا تفصيليا لتنفيذ المشروع وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في فترة من 9 إلى 12 شهرا، وتتضمن أيضا تدريب وتأهيل نحو ألف مستخدم من العاملين بالشركات على إدارة هذه المنظومة. 

ويشمل مشروع التحول الرقمي 6 عناصر رئيسية في الشركات وهي: المخازن، المبيعات ،المشتريات، الموارد البشرية، الإنتاج، المالية. 

ويستهدف المشروع - المقرر أن يستغرق 18 شهرا - تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات و رفع كفاءتها، وذلك بتكلفة تبلغ حوالي 50 مليون دولار.

وكان قد تم الانتهاء من السياسات والإجراءات الرقمية في نوفمبر الماضي بمشاركة 1200 من كوادر قطاع الاعمال بعد ورش عمل استمرت 3 أشهر متصلة، شملت 12 قطاعا مختلفا هي: التأمين، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، صناعة الدواء ، تجارة الدواء، النقل البحري، النقل البري ، الصناعات المعدنية ، التعدين، الصناعات الكيماوية ،السياحة، الغزل.


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