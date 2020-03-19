Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر يونايتد يصارع برشلونة وباريس على نجم البريمير ليج

الخميس 19/مارس/2020 - 12:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن مصير الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال.

 

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن آرسنال اقترب من الموافقة على رحيل أوباميانج، في ظل رفض اللاعب تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2021.

 

وتابعت الصحيفة، أن عقد أوباميانج مع آرسنال ينتهي في صيف 2021، ويرفض الجانرز خسارة خدمات أوباميانج مجانًا، لذلك سيوافق على بيعه في الميركاتو المقبل.

 

وأوضحت أن أوباميانج بات مراقبا من مانشستر يونايتد إلى جانب باريس سان جيرمان وبرشلونة.

 

وذكرت الصحيفة أن آرسنال لا يريد التفاوض مع النجم الجابوني بشأن عقد جديد، حتى يعرف الفريق اللندني موقفه من المشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.

Advertisements

أخبار تهمك

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 10 ساعة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 18 ساعة

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

منذ حوالي 5 ساعات

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 14 ساعة

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 10 ساعات

أعمل خادمة في البيوت.. زوجة قصي الخولي تشعل الأزمة بينهما من جديد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل | هل تتعرض مصر لزلزال كبير؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الأمر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول غلق الصيدليات والمخابز بسبب الكورونا

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:50 ص

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

11:58 م

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

09:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status