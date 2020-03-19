مانشستر يونايتد يصارع برشلونة وباريس على نجم البريمير ليج





أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن مصير الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن آرسنال اقترب من الموافقة على رحيل أوباميانج، في ظل رفض اللاعب تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2021.

وتابعت الصحيفة، أن عقد أوباميانج مع آرسنال ينتهي في صيف 2021، ويرفض الجانرز خسارة خدمات أوباميانج مجانًا، لذلك سيوافق على بيعه في الميركاتو المقبل.

وأوضحت أن أوباميانج بات مراقبا من مانشستر يونايتد إلى جانب باريس سان جيرمان وبرشلونة.

وذكرت الصحيفة أن آرسنال لا يريد التفاوض مع النجم الجابوني بشأن عقد جديد، حتى يعرف الفريق اللندني موقفه من المشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.