النفط يتعافى جزئيا وبرنت يقترب من أدنى مستوياته في 18 عاما





ارتفعت أسعار النفط بنحو عشرة بالمئة الخميس بعد أن دفعتها موجة بيع استمرت ثلاثة أيام إلى أدنى مستوياتها في قرابة عشرين عاما، إذ تهاوى الطلب بسبب فيروس كورونا وزادت الإمدادات بفعل حرب على الحصص السوقية بين روسيا والسعودية.





والتقط خام برنت القياسي، الذي فقد نصف قيمته في أقل من أسبوعين، الأنفاس بعض الشيء مع تقييم المستثمرين في مختلف الأسواق المالية تأثير حزم تحفيز ضخمة من بنوك مركزية.





وقفز برنت 2.29 دولار، أو 9.2 بالمئة، إلى 27.16 دولار للبرميل، وذلك بعد هبوطه إلى 24.52 دولار أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوياته منذ 2003.





وصعد الخام الأمريكي 3.20 دولار، بما يعادل 15.7 بالمئة، إلى 23.52 دولار للبرميل بعد انخفاضه بنحو 25 بالمئة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في 18 عاما.





لكن محللين يقولون إن المكاسب ستكون مؤقتة على الأرجح، إذ أن الطلب المتراجع بسبب تفشي فيروس كورونا امتزج بانهيار اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج بين أوبك ومنتجين آخرين هذا الشهر.





وتخطط السعودية، أكبر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي أطلقت شرارة حرب الأسعار مع روسيا التي دفعت الأسعار للانهيار، لمواصلة الضخ بمستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يوميا لعدة أشهر.