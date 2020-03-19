Advertisements
Advertisements
Advertisements

إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 متهمين بقضية "الصفافير"

الخميس 19/مارس/2020 - 12:32 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 متهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019  حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بقضية "الصفافير".
  
وجاءت أسماء المتهمين كالتالي: 
1- عمر موسي أحمد موسي
2- أحمد سامح أحمد موسي 
3- إسلام مصدق عبد الرحيم محمد
    
واتهموا بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة. 

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.  

وأسندت النيابة، إلى المتهمين أيضًا ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.  

ووجهت النيابة، للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.  

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاركة جماعة ارهابية قضية الصفافير الغاء تدابير احترازية اخبار الحوادث

أخبار تهمك

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول غلق الصيدليات والمخابز بسبب الكورونا

منذ أقل من ساعة

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ ساعة و 14 دقيقة

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل | هل تتعرض مصر لزلزال كبير؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الأمر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

منذ حوالي 5 ساعات

إداري الزمالك يكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة السوبر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 10 ساعة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 10 ساعات

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ ساعتين

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:50 ص

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

11:58 م

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

09:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status