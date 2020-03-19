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بـ8 ملايين يورو.. وزير التنمية المحلية يزف بشرى لأهالي الغربية والدقهلية وكفرالشيخ

الخميس 19/مارس/2020 - 11:45 ص
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وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
الفجر
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أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأوروبي، لتطهير تطهير مصرف كيتشنر، لرفع كفاءة مياهه، وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه، والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ، من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات.

وقال "شعرواي"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: إن هناك عدد من المشروعات الصرف الصحي تم إنشاؤها في نطاق المصرف، وتنقية المصرف الرئيسي بالغربية والقنوات المتفرعة منه، وتنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وتوفير احتياجات نقية من المياه في حدود 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها في الزراعة.

وجاء ذلك، خلال توقيع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع خالد حمزة، نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، على اتفاقية المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، وتم التوقيع بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك بالقاهرة. 

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتعاون وتنسق مع وزارتي الموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأيضًا المحافظات الثلاث لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاح المشروع. 

وأشاد "شعراوي" بجهود وزارات التعاون الدولي والتخطيط والمالية في إتمام اتفاقيتي القرض والمنحة، كما توجه بخالص الشكر والتقدير لجهود لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والتي تابعت وناقشت المشروع واتفاقياته منذ البداية.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الأوروبي لتنفيذ عدد من المشروعات الجارية في إطار الشراكة بين البنك والحكومة المصرية، والتي يأتي من بينها مشروع تطهير مصرف كيتشنر وتقديم كافة التسهيلات والدعم لتنفيذ المشروع بما يساهم في رفع كفاءة مياه المصرف، وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف.

وفي سياق آخر، تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وإبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أعمال سحب المياه بعدد من المناطق. 

كما تفقدوا عددا من المناطق بمدينة نصر، لمتابعة أعمال رفع المياه من الشوارع، وانتشال أثار مياه الأمطار التي ضربت البلاد.

ورافقهم في الجولة، المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبري، بحضور رئيس هيئة الصرف الصحي، وعدد من قيادات المحافظة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
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