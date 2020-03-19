بـ8 ملايين يورو.. وزير التنمية المحلية يزف بشرى لأهالي الغربية والدقهلية وكفرالشيخ

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأوروبي، لتطهير تطهير مصرف كيتشنر، لرفع كفاءة مياهه، وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه، والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ، من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات.





وقال "شعرواي"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: إن هناك عدد من المشروعات الصرف الصحي تم إنشاؤها في نطاق المصرف، وتنقية المصرف الرئيسي بالغربية والقنوات المتفرعة منه، وتنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وتوفير احتياجات نقية من المياه في حدود 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها في الزراعة.





وجاء ذلك، خلال توقيع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع خالد حمزة، نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، على اتفاقية المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، وتم التوقيع بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك بالقاهرة.



