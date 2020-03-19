"بسبب الدفاية".. مصرع ربة منزل وأطفالها الـ3 في الغربية

لقيت ربة منزل وأطفالها الـ3 مصرعهما، بقرية أكوا الحصة، التابعة لمركز كفرالزيات، بمحافظة الغربية، خنقا بسبب دفاية الشتاء، ونقص الاكسجين في غرفة النوم.





البداية كانت بتلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد ورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة "رباب شعبان صالح، 35 عاما، ربة منزل"، وأطفالها الـ3، "ماجد مصطفى الديب، 12عاما، داليا 8 سنوات، ريتال 3 سنوات"، داخل غرفة نومهم في ظروف غامضة.



على الفور انتقل الرائد هادي سالم، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية، أن الأم وأطفالها يقيمون مع زوجها في منزل واحد، وأنه يعمل فرد شرطة في مديرية أمن الغربية، ووقت الواقعة كان في عمله، وأن الأم وأطفالها جثث هامدة على سرير غرفة النوم، وليس بهم أي علامات ظاهرية، وعدم وجود أي بعثرة لمحتويات المنزل، وأيضا وجود دفاية في الغرفة.



وأشارت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن أسباب الوفاة نتيجة الاختناق بسبب ثاني أكسيد الكربون، ونقص الأكسجين في غرفة النوم.





تم التحفظ على جثث المتوفين الـ4 ونقلهم إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثث ومعرفة أسباب الوفاة، والتصريح بدفنها.