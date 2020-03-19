أول رد من الكنيسة بعد إصابة كهنة وشمامسة بكورونا

علق القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد أن أعلنت إيبارشيتي نيورك ونيوجرسي للأقباط الأرثوذكس في الولايات المتحدة الأمريكية بإصابة كهنين وشماسين أقباط، قائلًا: إن كل كنيسة قبطية موجودة داخل أحد الأراضي تتبع الإجراءات التي تتخذها الدولة الموجود فيها الكنيسة.





وأضاف حليم في تصريحاته خاصة إلى "بوابة الفجر"، أن هناك قرارًا صدر من الكنيسة بوقف كل التجمعات والأنشطة الكنسية والرحلات وتجمعات الأندية، بالإضافة إلى شن حملة توعية كبيرة حول التعامل للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى عمل قافلة لتوعية الجميع من بطرق الوقاية، وفقا لما حددته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، مؤكدًا أن القداسات ستنعقد ولكن لمدة قليلة وبأعداد مُحددة.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد ألقى عظته الأسبوعية، أمس الأربعاء، من كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.





يأتي ذلك عن تعليق اجتماع الأربعاء في إطار قرار الكنيسة بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.



