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وزير الخارجية يسلم نظيره التنزاني رسالة السيسي

الخميس 19/مارس/2020 - 11:33 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، وزير خارجية تنزانيا بالاماجامبا كابودي، لتسيلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول آخر تطورات ملف سد النهضة، وللتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وكان قد التقى وزير الخارجية سامح شكري، برئيس الجمهورية الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا"، وذلك خلال زيارته إلى جنوب أفريقيا في ثاني محطات جولته الأفريقية الحالية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أخيه الرئيس "رامافوزا"، وسلمه رسالة الرئيس حول التطورات ذات الصلة بسد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن. 

وقد قام الوزير شكري خلال اللقاء باستعراض مجمل تفاصيل وتطورات ما تم في مسار المفاوضات خلال السنوات الخمس الماضية وصولاً إلى ما نتج عنها مؤخراً من توصُل لصيغة اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث برعاية أمريكية. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس "رامافوزا"، من جانبه، نقل تحياته رئيس الجمهورية، معرباً عن تقديره لإيفاد مبعوث مصري رفيع المستوى حاملاً لرسالة السيد الرئيس وشارحاً لآخر تطورات الموقف المصري في ملف سد النهضة، هذا، وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في مختلف الموضوعات.

في سياق آخر، قام وفد من وزارة الخارجية برئاسة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومشاركة السفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، بزيارة كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث التقى الوفد وزراء خارجية تلك الدول لتسليم الرسائل الموجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى أشقائه قادة البلدان الثلاثة بشأن مفاوضات سد النهضة، فضلاً عن استعراض مُحددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص.

هذا، وقام الوفد المصري خلال لقاءاته بالعواصم الثلاث ببحث سُبل تعزيز العلاقات بين مصر وتلك الدول الشقيقة في كافة المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة سفراء جمهورية مصر العربية في العواصم الثلاث.



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الكلمات المفتاحية

وزير خارجية تنزانيا سد النهضة سامح شكري جهود سد النهضة السيسي

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