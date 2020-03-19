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اختنقوا بسبب الدفاية.. مصرع أم و٣ أطفال في الغربية

الخميس 19/مارس/2020 - 11:14 ص
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دفاية
دفاية
أيمن يحيي
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لقت أم وأطفالها الثلاثة، مصرعهم اليوم الخميس، في قرية أكوا الحصة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، خنقا بسبب دفاية الشتاء، ونقص الأكسجين في غرفة النوم.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة رباب شعبان صالح، 35 عاما، ربة منزل، وأطفالها الـ3، ماجد مصطفى الديب 12 عاما، وداليا 8 سنوات، وريتال 3 سنوات، داخل غرفة نومهم في ظروف غامضة.

وانتقل الرائد هادي سالم، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، إلى مكان الواقعة.
وتبين من التحريات أن الأم وأطفالها يقيمون مع زوجها في منزل واحد، وأنه يعمل فرد شرطة في مديرية أمن الغربية، ووقت الواقعة كان في عمله، وأن الأم وأطفالها جثث هامدة على سرير غرفة النوم، وليس بهم أي علامات ظاهرية، وعدم وجود أي بعثرة لمحتويات المنزل، وايضا وجود دفاية في الغرفة.

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن أسباب الوفاة نتيجة الاختناق بسبب ثاني أكسيد الكربون، ونقص الأكسجين في غرفة النوم، وتم التحفظ على جثث المتوفين الـ4، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى كفرالزيات العام، وحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثث ومعرفة أسباب الوفاة، والتصريح بدفنها.

وفي سياق آخر، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني توقعات، الخبراء بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

ويتوقع الخبراء أن يسود يوم الخميس طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما عن طقس يوم الجمعة، فمن المتوقع أن يسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويوم السبت يسود طقس معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على معظم الأنحاء.

طقس الجمعة 20 مارس
القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.


طقس السبت 21 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

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