جامعة حلوان تعلن عن آليات جديدة للتعليم عن بعد بكليات الفنون

أعلنت جامعة حلوان، برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم، عن تفعيل منظومة التحول الرقمي لتحقيق وتوفير خطط التعليم عن بعد، والتي من شأنها توفير بديل للطلاب لتلقي محاضراتهم والتواصل مع أساتذتهم وكلياتهم، وفقا لقرار تعطيل الدراسة، وذا طرحت الجامعة خططها البديلة للتعلم لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب بنظام التعليم عن بُعد.





وأوضح نجم، أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل الدراسة اعتبارًا من الأحد 15 مارس ولمدة 15 يومًا، في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن الدراسة ستكون من خلال النظم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن تجاوب الجامعة مع تفعيل هذه المنظومة جاء نتيجة استعدادات الجامعة الفعلية المسبقة لتطبيقها وتفعيل العمل بمنظومة التحول الرقمي، وهو ما يمكن الاستفادة منه لدعم عملية الدراسة عن بعد من خلال موقع الجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات وطرح المقررات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأوضحت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، أنه يجري الآن تفعيل منظومة التعليم الإلكتروني وتم التواصل مع رؤساء الأقسام والمرشد الأكاديمي بالكلية والاتفاق على رفع جميع المقررات العلمية الدراسية النظرية والعملية وتم عمل مجموعات لكافة المواد العلمية سواء على "الواتس آب" أو "الفيس بوك" وكافة وسائل التواصل، للتواصل بين أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة ورفع مقررات الفرق الدراسية بنسبة ٨٣٪ نظرا للطبيعة التخصصية للدراسة بالكلية، وقد تنوعت وسائل التواصل بين الأساتذة والطلبة ما بين فيديوهات يتم بثها على اليوتيوب، وكذلك جوجل كلاس روم، فضلا عن رفع المواد العلمية على جوجل درايف كوسيلة للتواصل المباشر ويجري استخدام العديد من الوسائل والأساليب المباشرة للتواصل مع الطلبة، وتعد هذه الطرق هي آليات جديدة يجري حاليا توحيدها لرفع كافة المقررات بصورة إلكترونية.





وأشار الأستاذ الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، إلى أنه بخصوص استكمال الدراسة عن بعد بكلية التربية الفنية فإن الكلية تسعى لهذا الإجراء بعد اتخاذ القرار بمجلس الجامعة ونظرًا لطبيعة الكلية العملية وقلة الأعداد فإن الدراسة ستتم عن بعد بأكثر من طريقة من خلال استخدام موقع الكلية وتحميل بعض المقررات النظرية عليه، مع تفاعل الطلبة وعضو هيئة التدريس من خلال مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي كالواتساب أو فيسبوك لإتاحة تحميل بعض الفيديوهات وعمل المحاضرة live وتحميل بعض المواد النظرية pdf أيضا لسهولة تناولها.





ولفت الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، إلى أنه يتم العمل على توفير الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس لتمكينهم من استخدام الموقع الإلكتروني للكلية ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم المحاضرات للطلاب، كما تشمل خطة التعليم عن بعد تقديم المحاضرات إلكترونيًا لطلاب مرحلة البكالوريوس وكذلك مرحلة الدراسات العليا في تلك الفترة.





وكان أعلن الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، عن إطلاق قناة على اليوتيوب لتعليم الطلاب عن بعد وذلك لمرحلة الدكتوراه والماجستير وكذلك مرحلة الدبلوم والفرقة التحضيرية وكافة الفرق الدراسية وذلك حتى يتمكن الطلاب من متابعة المناهج الدراسية لهم بالإضافة إلى تكوين مجموعات من الطلاب للتواصل المباشر مع أعضاء هيئة التدريس.

