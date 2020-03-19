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تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

الخميس 19/مارس/2020 - 11:07 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الخميس، حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح مجموع الوفيات 9.

 

وأعلنت السلطات الصحية الجزائرية، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 82، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وقررت السلطات الجزائرية، إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية مع استثناء نقل البضائع حتى إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وكانت السلطات الجزائرية، قد منعت كل التجمعات والمسيرات وإغلاق المساجد وأماكن العبادة مع الإبقاء على الآذان.

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فيروس كورونا حالتي وفاة حالات الاصابة الجزائر

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