عاجل | هل تتعرض مصر لزلزال كبير؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الأمر

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن حقيقة تعرض مصر اليوم لزلزال كبير.





وقال "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس: إن الشبكة القومية للزلازل عبارة عن 76 محطة على مستوى الجمهورية وتسجل جميع الحركات الأرضية الطبيعية والصناعية على مدار الساعة.





وأشار إلى أن الشبكة ترصد يوميًا من 3-4 زلازل صغيرة غير محسوسة شدتها من 1 إلى 3.5 ريختر، وتتركز في البحر الأحمر وشمال الدلتا والبحر المتوسط، ولم يثبت وجود زلازل كبيرة في مصر سوى الزلازل التاريخية مثلما حدث في عام 1992 في منطقة دهشور، وكان بقوة 5.5 ريختر، وعام 1995 زلزال خليج العقبة.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لا يوجد تنبؤ بالزلازل وإنما هناك دراسات للحد من المخاطر التي تنتج عن حدوث الزلزال.





وشدد على أن ما يتردد حول تعرض بعض المناطق لزلزال مثل مناطق العياط، وبني سويف والمنيا والفيوم، وحث المواطنين من خلال مكبرات الصوت في مساجد تلك المناطق على الخروج من البيوت إلى الزراعات ليس له أي أساس من الصحة، منوهًا بأن المعهد يصدر بيانات بشكل دوري للجهات المعنية لاتخاذ قرار حال وجود أي طارئ.

وكان الدكتور جاد القاضي، قد أكد في تصريحات صحفية، أن هناك بعض الشائعات حول احتمالية اصطدام الكويكب بالأرض.



