برلماني: دور الدولة في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بالمجتمع المدني

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إصلاح التلفيات فى المدارس نتيجة عاصفة التنين، موضحًا انه طبقا لهيئة الأبنية التعليمية فقد شهدت موجة الطقس السييء الأخيرة تلفيات بـ184 مدرسة تأثرت بالعاصفة.





وأوضح بركات في بيان، اليوم الخميس، أن دور الدولة وحده في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص كشريكين أساسيين في مجموعات العمل، وذلك في إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بالفعل قدمت بعض الجمعيات الأهلية والأفراد مبادرات من خلال تشكيل لجان إغاثة ونقل المشردين إلى دور إيواء، ولكننا نحتاج مزيد من المبادرات لدعم الأبنية التعليمية المتضررة، لدعم العملية التعليمية وتفعيلا لمبدأ المسئولية المجتمعية فى التكاتف إزاء الكوارث والنكبات كشريك أساسى بالمجتمع بما يملكه من أدوات تمكنه من التحرك السريع والتعامل المباشر مع الجمهور خلال فترات الأزمات.





وأكد البرلماني، على أهمية ترسيخ مبدأ التطوع والتأكيد عليه دعمًا لتلك الجهود، مطالبًا المحافظين بضم ممثلين عن المجتمع المدنى فى لجان الإغاثة بكل محافظة.





وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، أن الحكومة ستبدأ على الفور في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإصلاح الفوري لكافة الأضرار الناتجة عن السيول التي شهدتها البلاد مؤخرًا، واستعادة كفاءة العمل بكافة مرافق الدولة.





وأوضح مدبولي أن خسائر الدولة من موجة الأمطار السابقة بلغت 800 مليون جنيه مصري (نحو 51 مليون دولار)، وذلك في قطاعات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف، والطرق، والنقل والسكك الحديدية، مشيرًا إلى أن سيتم العمل على سرعة إيجاد حل شامل ومتكامل لشبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي في عدد من التجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الأكثر تأثرًا.





وأكد رئيس الوزراء المصري أنه سيتم البدء بالحصر الدقيق والدراسة التفصيلية للتحديات التي واجهت مختلف جهات الدولة في التعامل مع تلك الظروف، لا سيما ما يتعلق بتصريف المياه، مع بلورة مقترح لخطة متكاملة تتضمن مختلف الإجراءات المتعلقة بسبل مواجهتها والتغلب عليها، خاصةً في ظل المعايير والمحددات الجديدة التي تفرضها المتغيرات المناخية المستحدثة.





كما دعا إلى استخلاص الدروس المستفادة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مُختلف الجهات المعنية لعلاج التداعيات والآثار الناجمة عنها.







