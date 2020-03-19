برلماني: تشديد الرقابة لمنع الشيشة بالمقاهي ضرورة للحد من انتشار كورونا

أشاد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بما تقوم به الحكومة والمحليات من مصادرة الشيش من المقاهي استجابة لتحذيرات الأطباء من كون استخدامها وسيلة سهلة لنقل فيروس كورونا، مضيفا: "لذلك نطالب بمنع تقديمها بالمقاهي كإجراء احترازي، على مستوى محافظات الجمهورية كافة، وألا تتوقف هذه الحملات خلال الفترة التي اتخذت فيها الدولة تعليق الدراسة والطيران وغيها، حتى نستطيع محاصرة هذا الفيروس".





وأشار مشهور في بيان، اليوم الخميس، إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية على أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل إن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس، كما أن خطر انتقال عدوى كورونا من خلال تدخين الشيشة مرتفع، وكل جزء فيها قد يكون مصدر للعدوى بالفيروس.





وطالب النائب، بتشديد الرقابة على المقاهي والكافيهات والمطاعم، للتأكد من عدم تقديمها للشيشة كإجراء احترازي تتطلبه المصلحة العامة للمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار أو نقل فيروس كورونا، خاصة وأنه عند تدخين الشيشة ينتقل من خلال المبسم العديد من البيكتريا والفيروسات، وهناك بعض الشباب على القهاوي يتشاركون في شرب نفس الشيشة وبالتالي يسهل انتقال فيروس كورونا بعد وضع المبسم في الفم ثم يستخدمه شخص آخر، لذا فهي تعتبر خطيرة ويسهل نقل العدوى من خلالها.





وكانت قد اتخذت محافظات الجمهورية خطوات سريعة وعاجلة بمنع تدخين الشيشة في المقاهي والكافيهات لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد تحذيرات وزارة الصحة من تدخين الشيشة والتي تُعد مصدر كبير لنقل عدوى كورونا.



