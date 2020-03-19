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مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى ٩ أبريل القادم

الخميس 19/مارس/2020 - 10:07 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين، ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد فلقد تقرر مد مهلة تقديم الاقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في ٣١ مارس ٢٠٢٠، حتى ٩ ابريل  القادم، و يأتي هذا في إطار الاجراءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.


ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية قد أصدرت بيان امس بإلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط خلال هذا العام تيسيرا علي الممولين و تشجيعًا لهم على تقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيًا وتيسيرا عليهم في ضوء هذه الظروف التي تمر بها البلاد.



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