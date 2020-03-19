منة جلال ترتدي بدلة العزل خوفا من كورونا

شارك الفنانة منة جلال، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال مقطع الفيديو ببدلة العزل.



وعلقت منة، على مقطع الفيديو قائلة:"ربنا يحمينا ومنشوفش المنظر دة بجد اللي انا حاسيته وانا لابسه البدلة انى انعزلت وهموت انا مستحملتيش البسها خمس دقائق اومال لو قعدت بيها ١٤ يوم ياريت مننزلش يارب احمينا واحمى شعبنا".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يحميكي حبيبتي ويبعد عنك الشر" واضاف آخر"اكيد انتي علاج اي شخص يطلع بهل الجمال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الوقاية خير من العلاج".



يذكر أن آخر أعمال منة جلال، مسلسل "حواديت الشانزليزية"، الذي تدور أحداثة في إطار السبعنيات، وشارك في بطولته الفنانة عايدة رياض وداليا مصطفى ومي سليم وإياد نصار وإدوارد.