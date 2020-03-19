Advertisements
Advertisements
Advertisements

منة جلال ترتدي بدلة العزل خوفا من كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 10:16 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
شارك الفنانة منة جلال، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال مقطع الفيديو ببدلة العزل.

وعلقت منة، على مقطع الفيديو قائلة:"ربنا يحمينا ومنشوفش المنظر دة بجد اللي انا حاسيته وانا لابسه البدلة انى انعزلت وهموت انا مستحملتيش البسها خمس دقائق اومال لو قعدت بيها ١٤ يوم ياريت مننزلش يارب احمينا واحمى شعبنا".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يحميكي حبيبتي ويبعد عنك الشر" واضاف آخر"اكيد انتي علاج اي شخص يطلع بهل الجمال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الوقاية خير من العلاج".

يذكر أن آخر أعمال منة جلال، مسلسل "حواديت الشانزليزية"، الذي تدور أحداثة في إطار السبعنيات، وشارك في بطولته الفنانة عايدة رياض وداليا مصطفى ومي سليم وإياد نصار وإدوارد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طرق الوقاية من الكورونا

أخبار تهمك

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 8 ساعات

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 15 ساعة

نتائج صادمة لعلاج واعد لفيروس كورونا

منذ ساعتين

يذيب الجلد.. رئيس "القومي للبحوث" السابق يحذر من الكحول

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نجم الأهلي يعلن تمديد عقده مع الفريق

منذ ساعة الا ربع

مُصَّنع والصانع أقوى.. تصريح قوي لوسيم السيسي بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ ساعة و 19 دقيقة

وزير الرياضة يعتذر عن تصريحاته بشأن تبرع صلاح لعلاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 11 ساعة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 17 ساعة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 8 ساعات

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد فهمي يسخر من شعر هنا الزاهد.. وهذا ردها

داليا مصطفي من داخل المعهد القومي لأورام سرطان الثدي

أسما شريف منير تصدم جمهورها على إنستجرام "طلقني"

نجلاء بدر عن إطلالتها في مهرجان أسوان: "هموت من البرد بس مضطرة ألبس كدة" (صور)"

إياد نصار لزوجته: "بحبك قد الكل"

هكذا نصحت سمية الخشاب جمهورها بكيفية الوقاية من كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

09:23 ص

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

08:04 ص

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

03:08 ص

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status