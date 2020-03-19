Advertisements
Advertisements
Advertisements

تايلاند تعلن عن 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 09:40 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، عن 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وكانت وزارة الصحة في تايلاند، قد سجلت في وقت سابق30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلد الآسيوي إلى 177.

 

وكشف الأمين الدائم في وزارة الصحة العامة بتايلاند، سوخوم كانشانافيماي، في مؤتمره الصحفي، أن 11 حالة جديدة سجلت بعد مباراة للملاكمة من خلال تواصل مع أجانب، مضيفًا: "إن ما يتراوح بين 70 و80 بالمئة من الحالات في تايلاند مسجلة في العاصمة بانكوك".

 

 وقد أفادت صحيفة تايلاندية، بإغلاق بوريرام عاصمة مقاطعة شمال شرقي تايلاند التي تحمل نفس الاسم، جراء فيروس كورونا المستجد.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تايلاند 30 اصابة

أخبار تهمك

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ أقل من ساعتين

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ نصف ساعة

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 10 ساعات

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

نتائج صادمة لعلاج واعد لفيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

وزير الرياضة يعتذر عن تصريحاته بشأن تبرع صلاح لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

يذيب الجلد.. رئيس "القومي للبحوث" السابق يحذر من الكحول

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 11 ساعة

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 7 ساعات

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

منذ ساعة و 26 دقيقة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

منذ أقل من ساعتين

مُصَّنع والصانع أقوى.. تصريح قوي لوسيم السيسي بشأن كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

أمطار ورياح على هذه المناطق.. تعرف على طقس اليوم الخميس

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تايلاند تؤكد إصابة 6 حالات أخرى بفيروس كورونا

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تايلاند إلى 14

تايلاند: ظهور حالة جديدة من فيروس كورونا

"شفاء 8 آلاف مصاب صيني وإصابة 337 في اليابان".. مستجدات فيروس كورونا حول العالم

تايلاند تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

مقاطعة أونتاريو الكندية تؤكد الإصابة الثامنة بمرض فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

09:23 ص

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

08:04 ص

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

08:28 ص

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

03:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status