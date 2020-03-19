طقس الساعات المقبلة مليء بالمفاجآت.. الأرصاد: هذه المناطق تشهد أمطار

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، محددة مناطق سقوط الأمطار اليوم الخميس الموافق 19/3/2020.





وقالت الأرصاد الجوية في بيانها، إن طقس اليوم يشهد سقوط أمطار شدتها من خفيفة إلى متوسطة وتكون على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.





وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ناصحة بعدم تخفيف الملابس طوال اليوم لأننا مازلنا في فصل الشتاء.





وأوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح تكون من خفيفة إلى معتدلة على شمال وجنوب الصعيد، ونشطة أحياناً على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.





وعن الشبورة المائية أكدت الأرصادالدوية أنها تظهر صباحا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وتعيق رؤية السائقين على الطرق السريعة، مناشدة باتباع تعاليم المرور والقيادة بهدوء ومتابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس الثقيلة؛ حفاظا على سلامتهم أثناء القيادة.





وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .





أما درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة «11– 19»، والإسكندرية «12– 17»، وقنا «12- 24»، والأقصر «12- 25»، وأسوان «13– 25».