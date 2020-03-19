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سر فشل انضمام نجم بيراميدز للأهلي

الخميس 19/مارس/2020 - 08:49 ص
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عبد الله بكري
عبد الله بكري
الفجر الرياضي
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رد عبد الله بكري نجم فريق بيراميدز على ما أثير عن حقيقة مفاوضات الأهلي معه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وأكد عبد الله بكري أن الأهلي تفاوض معه عندما كان في سموحة لكن المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي طلب 20 مليون جنيه للاستغناء عنه مما تسبب في فشل الصفقة.

 

وأشار إلى أن بيراميدز عرض 35 مليون جنيه على سموحة لضمه مما جعل المهندس فرج عامر يوافق على الصفقة رغم أنه كان يتمنى اللعب للقلعة الحمراء.

 

 

 

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عبد الله بكري بيراميدز الاهلي اخبار الرياضة اليوم

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